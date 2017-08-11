طرق تجعل زوجك يعتذر عندما يخطئ بحقك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أمر طبيعي أن تنشب الخلافات بين الرجل والمرأة من آن لآخر، وتبقى النقطة الفاصلة من سوف يعتذر اولاً.

والرجال الشرقيون يرون أن ” الاعتذار ” قد يقلل من شأن رجولتهم، لهذا إليك بعض الطرق التي تجعل زوجك أو شريكك يعتذر لك.

يجب أن تكوني صبورة في حالة ان أخطأ الرجل بحقك، ، وتمنحيه فرصة أن يعيد التفكير في موقفه ، لهذا حاولى الابتعاد عنه لفترة بسيطة، كما أن هذه الحركة تجعله يشتاق إليك.

ابتعدي عن محاولة إجباره على الاعتذار، إذ يمكنك أن تحولي النقاش على شكل اقتراح .

اجعلي الحديث معه قصيراً جداً، بحيث تكون إجاباتك مختصرة، حتى يشعر أنك غاضبة منه، ومع ذلك تكني له الاحترام.

في حالة تصرف الزوج بشكل خاطئ أمام الناس لا تعاتبيه على الفور، واجعلي الأمور أن تمر بسلام، وكوني هادئة إلى أن يشعر هو بأنه هناك مشكلة بكِ.

ابتعدي عن الانعزال فترات المشاكل لأنه سيزيد من عصبيتك وتوترك، وهذا من شأنه أن ينعكس على علاقتك بشريكك، لهذا حاولي الخروج قدر الإمكان مع أصدقائك لقضاء وقت لطيف، دون أن يكون لديك نية انتقام من شريكك، انك تعيشين حياتك باستمتاع بعيد عنه.

عند اعتذار الرجل لك حاولي قبوله إن لم يكن الأمر كبيرًا، وامض في علاقتك، في حالة كانت المشكلة متفاقمة اطلبي منه موعد للتحدث في كل المشاكل التي تزعجك، وأن تعيدوا ترتيب أموركما.