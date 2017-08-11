مصر توقف برنامجاً تليفزيونياً أساء للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أحد البرامج التليفزيونية لمدة شهر؛ بسبب الإساءة للمملكة ودول أخرى.

وقال عضو المجلس، جمال شوقي، أن المجلس عاقب عدداً من البرامج التليفزيونية بالإيقاف لمدة شهر؛ نتيجة ارتكابها مخالفات إعلامية.

وأوضح أن المجلس اتخذ قراراً بإيقاف برنامج ” انفراد ” على قناة ” العاصمة ” المصرية، الذي يقدمه سعيد حساسين، لمدة شهر واحد، بناءً على ما حدث في حلقة الأسبوع الماضي؛ حيث تبادل ضيوف الحلقة السب والقذف والاتهامات بالخيانة والعمالة، وتوجيه اتهامات لشعوب وقادة المملكة ودول أخرى.

وأضاف شوقي أن الحلقة خالفت الكود الأخلاقي الذي أصدره المجلس، والذي يتعلق بالتعامل الإعلامي فيما يخص القضايا العربية ، فضلاً عن مخالفة القانون والدستور المصريين بالدعوة للتمييز والعنف ، مشيراً إلى أن الحلقة تضمنت إساءة للعلاقات بالشعب السعودي، وهو ما يمثل إساءة لعلاقة مصر الوطيدة مع هذه الدول.