" الإسكان " : زيادة الأجانب قلصت المعروض السكني ورفعت الإيجارات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج، أن الأجانب تسببوا في ارتفاع إيجارات المساكن وخاصة الشقق، لافتة إلى أن الزيادة في السكان الأجانب ضغطت على السوق العقارية والمخزون السكني للسعوديين.

وأعدت الوكالة تقريراً ، أوضح أن نسبة زيادة مساكن السعوديين بلغت نحو 8.49 %، فيما بلغت نسبة زيادة الأجانب نحو 34.44 %، خلال الست سنوات الماضية، مما أحدث طلباً يفوق العرض، وتسبب في ارتفاع معدل إيجارات المساكن وخاصة الشقق.

وأوضح التقرير أن متوسط العرض من المساكن قد بلغ 107 آلاف وحدة تضاف سنوياً خلال الفترة من 1992-2016، وأن السوق العقارية قادرة على توفير العرض المناسب من الوحدات السكنية، غير أن الزيادة في السكان الأجانب هي التي تضغط على السوق.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسكان بلغ 5.3 مليون وحدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسعوديين نحو 3.5 مليون وحدة، وبالأجانب نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، في حين بلغ إجمالي سكان المملكة 31.7 مليون نسمة، منهم 20.06 مليون نسمة سعوديين، ونحو 11.67 مليون نسمة أجنبي.

وأضافت أنه بناءً على ارتفاع نسبة السكان الأجانب، فإن معدل النمو السكاني لم يستطيع أن يتفوق على معدل النمو للمساكن إلا بنحو 0.10 %، وهي نسبة ضئيلة جداً، حيث بلغ معدل النمو السكاني خلال الفترة 1992-2016 نحو 2.83 %، وبلغ معدل النمو للمساكن نحو 2.74 %.