مصرع 3 قادة ميدانيين وآخرين من ميليشيا الحوثي بصعدة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتلت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، أمس الخميس، عدد من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع، علي عبدالله صالح بمحافظة صعدة شمال صنعاء، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأفادت مصادر ميدانية ، بأن ” عدداً من عناصر الميليشيات الانقلابية من الحوثيون وقوات المخلوع لقوا حتفهم بينهم ثلاثة قناصة في مدينة البقع بصعدة، إثر قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني، في حين لقي ثلاثة قادة ميدانيين حتفهم أول أمس الأربعاء، بنيران الجيش الوطني “.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الوطني بمحور البقع شنت قصفاً مدفعياً على مواقع الميليشيا في منطقة العطفين.

وأشارت المصادر أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيا كانت مخزنة في منطقة العطفين الواقعة في سوق البقع.

ومنذ أشهر تخوض قوات الجيش المدعومة بمقاتلات التحالف العربي معارك ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في مناطق بمحافظة صعدة، التي يتواجد فيها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، استطاعت فيها السيطرة على مناطق بالمحافظة المحاذية لحدود المملكة.