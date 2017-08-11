 تناول " آيس كريم تميم " دعماً لأمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. تناول ” آيس كريم تميم ” دعماً لأمير قطر

تناول ” آيس كريم تميم ” دعماً لأمير قطر

تناول ” آيس كريم تميم ” دعماً لأمير قطر
طلال الضوي(صدى):

نشر نشطاء قطريون معارضون، لنظام أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، صورة لمواطنين قطريين يتناولون مثلجات ” أيس كريم ” رسم عليها صورة ما عرف بـ ” تميم المجد “.

ونشر النظام القطري مؤخرا صورا لتميم، فى أنحاء إمارة قطر على سبيل الدعم له لدرجة وضعها على المثلجات، وذلك فى أعقاب الإجراءات التى اتخذها الرباعى العربى ” مصر والسعودية والإمارات والبحرين ” ضد إمارة قطر فى 5 يونيو الماضى.

وأجبرت السلطات الأمنية القطرية المواطنين على كتابة عبارات للإشادة بتميم على جدارية له وسط الدوحة.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة

وينه نبي ناكل عينه

[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة

ونعض خشمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *