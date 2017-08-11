تناول " آيس كريم تميم " دعماً لأمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

تناول ” آيس كريم تميم ” دعماً لأمير قطر
نشر نشطاء قطريون معارضون، لنظام أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، صورة لمواطنين قطريين يتناولون مثلجات ” أيس كريم ” رسم عليها صورة ما عرف بـ ” تميم المجد “.
ونشر النظام القطري مؤخرا صورا لتميم، فى أنحاء إمارة قطر على سبيل الدعم له لدرجة وضعها على المثلجات، وذلك فى أعقاب الإجراءات التى اتخذها الرباعى العربى ” مصر والسعودية والإمارات والبحرين ” ضد إمارة قطر فى 5 يونيو الماضى.
وأجبرت السلطات الأمنية القطرية المواطنين على كتابة عبارات للإشادة بتميم على جدارية له وسط الدوحة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة
وينه نبي ناكل عينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعض خشمه