تناول " آيس كريم تميم " دعماً لأمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر نشطاء قطريون معارضون، لنظام أمير الإرهاب تميم بن حمد بن خليفة آل ثان، صورة لمواطنين قطريين يتناولون مثلجات ” أيس كريم ” رسم عليها صورة ما عرف بـ ” تميم المجد “.

ونشر النظام القطري مؤخرا صورا لتميم، فى أنحاء إمارة قطر على سبيل الدعم له لدرجة وضعها على المثلجات، وذلك فى أعقاب الإجراءات التى اتخذها الرباعى العربى ” مصر والسعودية والإمارات والبحرين ” ضد إمارة قطر فى 5 يونيو الماضى.

وأجبرت السلطات الأمنية القطرية المواطنين على كتابة عبارات للإشادة بتميم على جدارية له وسط الدوحة.