ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة
نشر مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، استبيانا ساخرا عن دولة قطر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” ، حيث سأل المتابعين فيه عن ماذا سيحدث في قطر في شهر عشرة.
وخيَّر خلفان فى التغريدة، بين عدة اقتراحات لحال الدولة القطرية فى شهر عشرة وقال ستكون ” حشرة، قرقعة، خسائر موجعة، كل ذلك “.
كما أكد خلفان، أن الامارات لديها أدلة قضائية تؤكد على تدخل قطر فى الشئون الداخلية، كما أن قطر سعت وحثت على تحريك الشارع الخليجي في : الكويت والبحرين وعمان وتآمرت على المملكة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة
ان صدقت يستاهلون وان كذبت بيعود عليك كلامك
مغرد[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 50 دقيقة
ضا حى بطل وسياسى محنك يا ما اشتكى من الا خوان غير المسلمين من زمان ولكن قلنا مو صا حى ومجنون والا ن اثبت انه على حقيقه عموما معمر القذافى يقول اذا هم اخوان مسلمين اجل حنا ويش نكون ما حنا مسلمين ههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههه