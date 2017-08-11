 ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة - صحيفة صدى الالكترونية

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ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة

ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة
دبي(صدى):

نشر مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، استبيانا ساخرا عن دولة قطر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” ، حيث سأل المتابعين فيه عن ماذا سيحدث في قطر في شهر عشرة.

وخيَّر خلفان فى التغريدة، بين عدة اقتراحات لحال الدولة القطرية فى شهر عشرة وقال ستكون ” حشرة، قرقعة، خسائر موجعة، كل ذلك “.

كما أكد خلفان، أن الامارات لديها أدلة قضائية تؤكد على تدخل قطر فى الشئون الداخلية، كما أن قطر سعت وحثت على تحريك الشارع الخليجي في : الكويت والبحرين وعمان وتآمرت على المملكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 1 ساعة

ان صدقت يستاهلون وان كذبت بيعود عليك كلامك

[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 50 دقيقة

ضا حى بطل وسياسى محنك يا ما اشتكى من الا خوان غير المسلمين من زمان ولكن قلنا مو صا حى ومجنون والا ن اثبت انه على حقيقه عموما معمر القذافى يقول اذا هم اخوان مسلمين اجل حنا ويش نكون ما حنا مسلمين ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 42 دقيقة

هههههههه

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