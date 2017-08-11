ضاحي خلفان ساخراً: ماذا يحدث بقطر في شهر عشرة - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

نشر مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، استبيانا ساخرا عن دولة قطر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى ” تويتر ” ، حيث سأل المتابعين فيه عن ماذا سيحدث في قطر في شهر عشرة.

وخيَّر خلفان فى التغريدة، بين عدة اقتراحات لحال الدولة القطرية فى شهر عشرة وقال ستكون ” حشرة، قرقعة، خسائر موجعة، كل ذلك “.

كما أكد خلفان، أن الامارات لديها أدلة قضائية تؤكد على تدخل قطر فى الشئون الداخلية، كما أن قطر سعت وحثت على تحريك الشارع الخليجي في : الكويت والبحرين وعمان وتآمرت على المملكة.