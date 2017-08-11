بالصور.. تكريم المشاركين في الدورة المكثفة الـ 17 لحفظ القرآن الكريم بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

كرمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف مساء أمس أكثر من 238 حافظاً للقرآن الكريم في الدورة المكثفة الـ17 لحفظ القرآن الكريم التي أقامتها الجمعية خلال الصيف الحالي , بمشاركة أكثر من أربعين دولة بمقر الجمعية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا تضمن مسيرة الدورة 17 التي ضمت عدداً من الدول العربية والإسلامية لأكثر من 40 دولة وبعدد يقدر بنحو 250 طالباً , وعدداً من المحاور منها حفظ أوقات الشباب من خلال نفعهم في دينهم ودنياهم بدون مقابل مادي ، تحت إشراف معلمون متخصصون ، مجازون بروايات متعددة ، وفق برنامج زمني يمتد من صلاة الفجر ، وحتى حلول صلاة الظهر .

وألقى المشرف على البرامج التعليمية بالجمعية بهجت العمودي كلمة استعرض فيها البرامج الجديدة التي حفلت بها الدورة ومنها المسابقات النوعية ، وفتح باب الإسناد بالدورة في الروايات السبع والعشر ، لافتا النظر إلى ما تميز به فريق العمل من روح عالية بالإضافة إلى التآلف بين المتسابقين من المشاركين في الدورة من مختلف الجنسيات , مقدماً الشكر لكافة العاملين من مشرفين ومعلمين وشئون إدارية بالجمعية نظير جهودهم في إنجاح هذه الدورة.

وشارك رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف الشيخ الدكتور أحمد بن موسى السهلي بكلمة تحدث فيها عن فضائل القرآن الكريم ، والمنح الإلهية التي يحظى به حفظة كتاب الله العزيز من التيسير وحلول البركة في المال والأهل والولد ، موصيا الذين أتموا الحفظ بأن عليهم المحافظة عليه ومراجعته والتمشي بمنهجه لأنه نور للقلوب وسعة للصدور.

وختاماً للحفل تم تكريم عدد من حفظة كتاب الله العزيز من المشاركين في الدورة .