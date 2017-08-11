مياه الأمطار تغمر ولاية نيو أورليانز الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

نيو أورليانز - الولايات المتحدة الأمريكية(صدى):

واجهت ولاية نيو أورليانز الأمريكية الخميس، مزيداً من الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وتضاؤل قدرة الضخ على التعامل مع المياه.

وقال مسؤولون، أمس الخميس، إن حريقاً استهدف عدة مضخات في مدينة نيو أورليانز جنوب الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة ” التايمز – بيكايون ” أن هذا جاء بعد خروج 16 مضخة من الخدمة الأسبوع الماضي، عندما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من المدينة الساحلية.

وتسببت المياه في إغلاق الطرق، وغمرت المطاعم، وعطلت مئات السيارات بعد هطول الأمطار في مطلع الأسبوع.