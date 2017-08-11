تعاوني تبوك يعقد اجتماعه الثاني استعدادا لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عقد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك اليوم اجتماعه الثاني بأعضاء المكتب بحضور مدير المكتب الشيخ سعيد بن علي الغامدي , وذلك بقاعة الدورات بمقر المكتب.

وتابع الاجتماع خطة الاستعداد لأداء فريضة الحج لهذا العام من خلال عقد العديد من الدورات المكثفة لجميع الجاليات وإقامة دورات تدريبية للعاملين بالمكتب لتنمية مهاراتهم العملية.

كما تعرض المكتب لمناقشة سبل تطوير وسائل الدعوة في سبيل الله , بالإضافة إلى عرض الإنجازات والبرامج التي نفذها المكتب للجاليات بالمنطقة خلال الفترة الماضية .