مقتدى الصدر : انفصال إقليم كردستان رسمياً يجلب المشاكل للعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

رفض زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الاستفتاء المرتقب على انفصال إقليم كردستان، مشيراً إلى أن إقرار الانفصال بشكل رسمي سيجلب مشاكل عديدة للعراق من الداخل والخارج.

كما دعا إلى دمج القوات الحكومية ومقاتلي الحشد الشعبي في جيش واحد تحت قيادة رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة، بدلاً من وجود جيشين بالبلاد، مبدياً تخوفه من إقرار انفصال إقليم كردستان عن العراق، حسبما أوردت صحيفة ” الشرق الأوسط “.

وأوضح الصدر إن وجود قوات الحشد الشعبي خارج نطاق الدولة يسبب مشاكل كثيرة، داعياً إلى تشكيل تحالف بين كتلتي رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في الانتخابات المقبلة في هيئة تيار صدري يقوم على المحاصصة.