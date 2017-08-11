دخول قطر بدون تأشيرة لـ 79 جنسية أجنبية ودولة عربية واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

منحت دولة قطر حق دخول أراضيها بلا تأشيرة لمواطني 80 دولة، بينهم دولة عربية واحدة.

ونشرت قائمتين، الأولى تضم 47 دولة تحصل على تأشيرة فور الوصول لمدة 30 يوما صالحة لعدة زيارات.

والقائمة الثانية تضم 33 جنسية أخرى تحصل على تأشيرة عند الوصول صالحة لـ 180 يوما كما تضمن لها حق البقاء لـ 90 يوما.

كما يلاحظ عدم وجود أي دولة عربية ضمن القائمتين إلا لبنان التي يتوسع بها النفوذ الإيراني الواضح.