الإمارات تندد بحادث الدهس في باريس - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الجنود الفرنسيين في ضاحية لوفالوا بيري قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي, مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق أيًا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الفرنسية في مواجهة العنف والتطرف, داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.