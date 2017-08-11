تعاوني محايل ينظم محاضرتين دعويتين - صحيفة صدى الالكترونية

تعاوني محايل ينظم محاضرتين دعويتين
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل اليوم الجمعة محاضرتين دعويتين.
الأولى يقدمها علي بن محمد بلال بعنوان ” معالم في الطريق إلى الله ” وذلك بجامع الفي بجبل ضرم, ويقدم المحاضرة الثانية مفرح جابر علي الأسمري بعنوان ” تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة ” وذلك بجامع الإحسان بمركز حميد العلايا .
وتأتي هاتين المحاضرتين ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بالمحافظة للعام الحالي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 10236 ] نشر منذ 48 دقيقة
موفقين