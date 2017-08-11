تعاوني محايل ينظم محاضرتين دعويتين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل اليوم الجمعة محاضرتين دعويتين.

الأولى يقدمها علي بن محمد بلال بعنوان ” معالم في الطريق إلى الله ” وذلك بجامع الفي بجبل ضرم, ويقدم المحاضرة الثانية مفرح جابر علي الأسمري بعنوان ” تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة ” وذلك بجامع الإحسان بمركز حميد العلايا .

وتأتي هاتين المحاضرتين ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بالمحافظة للعام الحالي .