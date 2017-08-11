استفتاء في سويسرا يمنح الآباء إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

زيورخ(صدى):

أقر البرلمان السويسري، أمس الخمس، إجراء استفتاء بشأن منح الأباء الجدد أجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال أسوة بالامهات .

ووقع 100 ألف مواطن سويسري على التماس لإجراء استفتاء بهذا الغرض ينص على منح الأب أجازة مدفوعة الأجر لمدة 20 يوما لرعاية المولود الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يجعل سويسرا تقف على قدم المساواة مع دول أوربية اخرى مثل فرنسا وألمانيا فى السماح للأباء بإجازات رسمية لرعاية الأطفال. وذلك وفق ما ذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” الاخبارية الأمريكية.

ويحدد البرلمان السويسرى موعد إجراء هذا الاستفتاء، حيث دأبت سويسرا على طرح استفتاءات بشأن القضايا السياسية والاجتماعية الهامة فى اطار نظامها القائم على الديمقراطية المباشرة .