 جامعة فهد بن سلطان بتبوك تفتح باب القبول لبرنامجي البكالوريوس والماجستير - صحيفة صدى الالكترونية

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جامعة فهد بن سلطان بتبوك تفتح باب القبول لبرنامجي البكالوريوس والماجستير

جامعة فهد بن سلطان بتبوك تفتح باب القبول لبرنامجي البكالوريوس والماجستير
محمود البلوي(صدى):

فتحت جامعة فهد بن سلطان بتبوك باب استقبال طلبات الالتحاق و القبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 1438/1439 هـ 2017/2018 م في عدد من التخصصات وهي :

برنامج البكالوريوس ويشمل كلية الهندسة ( الهندسة الكهربائية ، الهندسة المدنية ، الهندسة الميكانيكية ) .

كلية الحاسب ( هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، تكنولوجيا المعلومات ) ، و كلية الإدارة و الأعمال ( إدارة أعمال ، التسويق ، المحاسبة ، التمويل ) .

كلية العلوم و الدراسات الإنسانية ( اللغة الانجليزية ، الترجمة )، لطلبة الثانوية العامة وحاملي شهادة الدبلوم ,

برنامج الماجستير ( الماجستير الاكاديمي في إدارة الأعمال ، و الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ) ، لحاملي شهادة البكالوريوس .

وأوضحت الجامعة بانه يمكن الحصول على معلومات عن شروط القبول والتسجيل عبر موقع الجامعة على شبكة الإنترنت www.fbsu.edu.sa .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10236 ] نشر منذ 49 دقيقة

موفقين يارب جعل سلطان بن عبد العزيز في الجنه اللي جاب فهد

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