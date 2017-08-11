السديس: شؤون الحرمين أنهت استعدادها لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام.

وأوضح أنه ستتم الاستفادة التامة خلال موسم الحج من كامل المرحلة الثالثة من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، والاستفادة من ” التوسعة الشمالية ” في الحرم المكي الشريف، والاستفادة من المصاطب كافة.

وأضاف السديس إلى أن الرئاسة وفرت 10 آلاف موظف وموظفة من المؤهلين علمياً وعملياً لمراقبة ومتابعة سير العمل في موسم الحج، بالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين أن خطة موسم الحج لهذا العام اشتملت على حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا ” في موسمها الخامس، والبدء من فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة في تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة، وسيتم تكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل.