الأهلي ضيفاً على الاتفاق.. الاتحاد يستقبل الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تتواصل الجمعة مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018، بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل الاتحاد نظيره الباطن، ويحل الأهلي ضيفاً على الاتفاق، فيما يواجه القادسية ضيفه الرائد.

– القادسية والرائد:

يدخل القادسية موسمه تحت قيادة مدربه التونسي ناصيف البياوي صاحب النجاحات بدوري جميل، آخرها الفوز بالمركز الخامس مع الرائد الموسم الماضي.

واللافت أن أول مباراة رسمية للبياوي مع القادسية ستكون مع فريقه السابق الرائد، الذي يقوده الجزائري توفيق روابح.

ويسعى الفريقان للفوز من أجل تحقيق دفعة معنوية في بداية المشوار الصعب هذا الموسم.

القادسية دعم صفوفه بصفقات قليلة ولكنها قوية أبرزها النيجيري ستانلي القادم من وادي دجلة المصري بعد فترة إعارة للزمالك، والإيفواري بي كي هيرفي القادم من اتحاد طنجة المغربي، كما نجح في تمديد عقد لاعبه البرازيلي بيسمارك فيريرا.

أما الرائد فأبرم العديد من الصفقات أبرزها صقر عطيف، البرازيلي إيلي سابيا، عبدالله الشمري، أحمد الرحيلي وعبدالعزيز الجمعان.

– الاتفاق والأهلي

قمة مرتقبة تنتظرها الجماهير في أمسية الجمعة بين الاتفاق والأهلي بالدمام.

ويدخل الاتفاق المباراة منتشيا بتتويجه بطلا لدورة تبوك الدولية الودية والتي فاز بها بعد الانتصار في 3 مواجهات لم تشهد اهتزاز شباكه في أي مباراة.

أما الأهلي فيسعى للعودة من الدمام بانتصار كبير على غرار ما حدث الموسم الماضي، من أجل المنافسة مبكرا على اللقب الساعي الأهلي لاستعادته.

– الاتحاد والباطن

وفي جدة يستقبل الاتحاد نظيره الباطن في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في دورة تبوك، وتقديم عرض يطمئن الجماهير الاتحادية في بداية الموسم.

ويدخل الاتحاد المباراة متسلحاً بقائمة الموسم الماضي، بعد قرار “فيفا” بمنعه من التسجيل، فيما يدخل الباطن مدعوما بـ 6 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف.