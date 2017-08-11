إنطلاق برنامج زد رصيدك7 عبر قناة bf الفضائية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة سعد(صدى):

اعلن المدير التنفيذي لقناة bf الفضائية ” عبدالله الراجح ” عبر تغريدة لة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن إنطلاق برنامج زد رصيدك7 عبر قناة bf الفضائية.

وأوضح الراجح أن من شروط التقديم على المسابقة أن يكون المتقدم متزوج وقادر على التفرغ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة وأن يلتزم بجميع شروط القناة المتفق عليها.

وأعلنت القناة عن قيمة الجوائز ،حيث سيحصل صاحب المركز الأول على شقة في مكة المكرمة وسيحصل المركز الثاني على ربع مليون ريال فيما ستكون قيمة الفائز الثالث مائة ألف ريال وسيحصل ستة متسابقين على خمسة وعشرون ألف ريال.