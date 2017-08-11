 ⁠⁠⁠⁠⁠" الدفاع الأمريكية " : سنلاحق مسلحي داعش - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠” الدفاع الأمريكية ” : سنلاحق مسلحي داعش

⁠⁠⁠⁠⁠” الدفاع الأمريكية ” : سنلاحق مسلحي داعش
واشنطن(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشئون الشرق الأوسط إريك باهون ، اليوم الخميس ، إن قوات ” سوريا الديموقراطية ”  نجحت في السيطرة على 60% من مدينة الرقة ، مطالبا الجميع بالانخراط في أي عملية تستهدف القضاء على تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأضاف باهون – في تصريحات لقناة ” الحرة ” الأمريكية – ” إن قوات سوريا الديموقراطية بلغت وسط مدينة الرقة ، وسنواصل ملاحقة مسلحي داعش حتى بعد طردهم من الرقة ” ، مؤكدا أن أيام التنظيم في العراق باتت معدودة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات الأمن العراقية وكل القوات الشريكة في قتالها ضد ” داعش ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10248 ] نشر منذ 2 ساعتين

بس داعش والحوثي وربعه متلحقونهم ليه
اطردو كلاب داعش مع كلاب الحوثي يا كلاب

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