عجوز تايلاندية تتخرج من الجامعة فى عامها 91 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حصلت عجوز تايلاندية، تبلغ من العمر 91 عاما، على درجة البكالريوس في الآداب بعد دراسة جامعية دامت 10 أعوام .

وذكر راديو ” صوت أمريكا ” اليوم لخميس، أن العاهل التايلاندي ماها فايريلونجكورن – الذي تولى العرش العام الماضي – سلم السيدة كيملان جيناكول الدرجة العلمية وسط احتفال حاشد من زملائها من خريجي جامعة سوخوثاى المفتوحة، التي تديرها الدولة بضواحي بانكوك.

وأشار الراديو إلى أن جيناكول حصلت على الدرجة الجامعية في تخصص التنمية البشرية من كلية الآداب التايلاندية.