مدني الباحة يحذر من تقلبات جوية الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، التي ستشهدها المنطقة غدًا، وتستمر لمدة أسبوع.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمدني الباحة المقدم عبدالله الظبية, أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وأهاب المقدم الظبية بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني، ونذكر الجميع باننا جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.