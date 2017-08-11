⁠⁠⁠⁠⁠ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ” إن طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين سيسمح للولايات المتحدة بتوفير الأموال وتقليص النفقات، موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك ” .

وقال ترامب، ” أود أن أشكر الرئيس بوتين لأننا نحاول تقليص النفقات على أجور العاملين ، وأنا ممتن له لأنه طرد عددا كبيرا من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من روسيا، ولدينا الآن نفقات أقل على الأجور ” ، مضيفا، “أثمن كل التثمين أننا تمكننا من تقليص نفقات الولايات المتحدة على الأجور ، ونحن سنستطيع توفير الكثير من الأموال ” .. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وإبعاد 755 من العاملين بالسفارة الأمريكية في موسكو، وذلك ردا على مصادرة السلطات الأمريكية لبعض المباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة .

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها للرد على ذلك بحلول أول سبتمبر المقبل.