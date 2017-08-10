مطار القاهرة يرحل طفلا سودانيا تركه والده أثناء محاولة التسلل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، طفلا سودانيا تركه والده أثناء محاولة التسلل بطرق غير شرعية لدول الجوار.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة الدولي، أن الطفل السوداني يبلغ من العمر ست سنوات، وتركه والده عندما قامت قوات الأمن بمطاردتهم علي الحدود المصرية الليبية، وتم إبلاغ سفارة بلدهم في القاهرة لإنهاء إجراءات ترحيل الطفل، وتسليمه إلى أحد اقاربه بالسودان.

وأضاف المصدر، أنه تم إنهاء إجراءات سفر الطفل علي رحلة الخطوط السودانية المتجهة من مصر إلى الخرطوم.