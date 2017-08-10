الجيش الليبى يؤكد تواجد قوة مُسلحة قَطرية فى بَنغازى وطرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عميد أحمد المسمارى ” إن مناطق فى ليبيا كانت تدار من قبل دويلة قطر، مشيرًا إلى أن هناك قوة مسلحة قطرية فى بنغازى منذ عام 2012 وتسمى الفهد الأسود ” .

وأضاف المسمارى فى حوار تليفزيونى ، أن عامى 2012 و 2013 أكثر سنوات دموية وإرهابًا واغتيالات للمدنيين، ورجال الشرطة والقضاء، والصحافة.

وأوضح الناطق الرسمى، أن القوة المسلحة القطرية تتحكم بشكل عام فى الكهرباء فى طرابلس، مطالبًا بتقديم قطر للمحاكمة،وانضمام ليبيا إلى التحالف العربى المناهض للإرهاب.

وأكد أن رجال القانون فى ليبيا بصدد إعداد ملف يتضمن جرائم قطر بالأدلة،ليرفع إلى المنظمات الدولية،والولايات المتحدة الأمريكية، والمحكمة الجنائية الدولية.