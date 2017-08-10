" أوبر " تطلق خدمة توصيل الأطعمة في كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

تقوم حالياً شركة خدمات مشاركة الركوب ” أوبر ” بتوسيع أنشطتها بمجال توصيل الأطعمة في كوريا الجنوبية.

وأطلقت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها اليوم الخميس خدمة ” أوبر إيتس ” ، تزامناً مع مواصلتها المحادثات مع السلطات المحلية بكوريا الجنوبية من أجل استئناف خدمات مشاركة الركوب في البلاد.

وقبل ” أوبر إيتس ” لم يكن لدى ” أوبر ” وجود حقيقي في كوريا الجنوبية، حيث تم تعليق خدمة ” أوبر إكس ” في عام 2015 على خلفية احتجاجات سائقي سيارات الأجرة المحليين وحكومة مدينة سول.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة في كوريا الجنوبية، بأن ” أوبر ” تستخدم السيارات الخاصة لأغراض تجارية بطريقة غير قانونية، وقامت بتغريمها مبلغاً قدره 10 ملايين وون (8863 دولارا).