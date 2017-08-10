بالصور.. الهلال يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز علي الفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

بدأ الهلال رحلة الحفاظ على لقب الدوري بتحقيق اول نقاط في الجولة الاولى، امام الصاعد حديثا، الفيحاء، الذي اثبت من خلال هذه اللقاء نيته في المنافسة بمقارعة الزعيم في عقد داره وامام انصاره، الا ان الزعيم قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بهدفين مقابل هدف بعد مرور اكثر من 70 دقيقة.

وافتتح الفيحاء الاهداف اولاً عن طريق المهاجم روني فيرنانديز عند الدقيقة 30، وبعد 7 دقائق تمكن الهلال من معادلة النتيجة عن طريق المدافع عبدالله الحافظ، لينتهي الشوط الاولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء ضغطه على مرمى الزعيم واستقباله لهجمات هجوم الهلال، حتى نجح عمر خريبين في احراز هدف الزعيم الثاني عند الدقيقة 77، واتاحت فرصة للبرتقالي لمعادلة النتيجة من علامة الجزاء، الا ان المعيوف نجح في التصدي لكرة روني فيرنانديز حاسماً النقاط الثلاث لمصلحة الهلال، لا تنتهي المباراة بفوز الهلال بثنائية لهدف.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للمركز الثاني مؤقتا الى حين استكمال باق مباريات الجولة يوم غد الجمعة والسبت.