بالفيديو والصور.. " هيئة الاتصالات " تغلق أكبر فرعين لـ " STC " و " موبايلي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، عن إيقافها خدمات اثنين من أكبر فروع شركتي stc و mobily في العاصمة الرياض.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها اليوم الخميس، أن قرار إغلاق الفرعين جاء بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.

وأضافت أن المخالفات التي تسببت في الإغلاق، هي عدم الشفافية والوضوح ومخالفة وثيقة حماية المستخدم، مؤكدة أن الفرعين اللذين تم إغلاقهما هما فرع شركة ” الاتصالات ” على طريق الملك فهد، وفرع شركة ” موبايلي ” على طريق الملك عبدالله.‎