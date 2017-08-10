انتحار شاب بعد قتله مواطن بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

عثر ظهر اليوم الخميس، على جثة مواطن قرب ظهرة خوعاء التابعة لمحافظة سكاكا، قد توفي بسبب طلقات نارية ولم يعثر على أي دليل لوجود شخص آخر اطلق النار عليه، حيث اثبتت التحريات بشرطة الجوف عن ان صاحب الجثة هو من قام بإطلاق النار على مواطن يوم أول من أمس الثلاثاء، وكانت الجهات الأمنية تبحث عنه.

وفي بيان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، الذي قال فيه: ” الحاقا لما نشر عن تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر لإطلاق النار أدى لوفاته في حينها امام منزله بضاحية قارا، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات من الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي تم حصر الشبهات على إحد الأشخاص الذي يقيم في نفس الحي نظراً لتغيبه عن مقر سكنه بعد الحادثة وإمتلاكه لسيارة مشابهة للمستخدمة بالحادثة ” .

وأضاف النومس: ” وبعد تكثيف التحريات حوله توفرت معلومات تفيد بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه، إضافة إلى تغيبه عن مقر عمله بعد الحادثة، وبناءاً عليه إتخذت الإجراءات اللازمة للبحث عنه ” .

وأوضح الناطق الاعلامي انه عند الساعة الواحده ظهرا من هذا اليوم الخميس الموافق ١٨/ ١١/ ١٤٣٨ هـ ورد لمركز شرطة قارا بلاغ عن وجود مواطن بالعقد الثالث من العمر متوفى بظهرة خوعاء، وتم انتقال المختصين وقصاص الأثر والنيابة العامة للموقع وعثر على الشخص المشتبه به متوفى وبه إصابة بليغة بالوجه وبالرأس نتيجة طلقات نارية وبجوار سلاح رشاش ولَم يلاحظ وجود آثار عراك او ما يشير لحدوث مقاومة وتم نقل جثمانه لإكمال الإجراءات وتحريز السلاح الناري.