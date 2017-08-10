بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل
تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في الرياض اليوم الخميس، من القبض على 4 استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت للترويج، فيما قبضت على اثنين آخرين في قضية تسلم كمية كبيرة من حبوب محظورة.
وذكرت المديرية أنها قبضت على 4 متهمين قاموا بنشر سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مختلفة، مرفقة صورا من مكان القبض عليهم في الرياض حيث يحتفظون ببضاعتهم المحظورة.
وفي واقعة أخرى، أعلنت ” المكافحة ” القبض على شخصين، بالتعاون مع الجمارك، لتسلمهما ١١١ ألفاً و٧٨٠ حبة من الحبوب المحظورة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4773 ] نشر منذ 25 دقيقة
عساكم على القوه يارجال المكافحه سيروا الى الامام وعين الله تحفظكم وترعاكم