بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في الرياض اليوم الخميس، من القبض على 4 استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت للترويج، فيما قبضت على اثنين آخرين في قضية تسلم كمية كبيرة من حبوب محظورة.

وذكرت المديرية أنها قبضت على 4 متهمين قاموا بنشر سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مختلفة، مرفقة صورا من مكان القبض عليهم في الرياض حيث يحتفظون ببضاعتهم المحظورة.

وفي واقعة أخرى، أعلنت ” المكافحة ” القبض على شخصين، بالتعاون مع الجمارك، لتسلمهما ١١١ ألفاً و٧٨٠ حبة من الحبوب المحظورة.