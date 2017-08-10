 بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  • نشر : منذ 34 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل

بالصور.. مكافحة المخدرات تضبط 4 من مروجين السموم عبر وسائل التواصل
حمود العنزي(صدى):

تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في الرياض اليوم الخميس، من القبض على 4 استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت للترويج، فيما قبضت على اثنين آخرين في قضية تسلم كمية كبيرة من حبوب محظورة.

وذكرت المديرية أنها قبضت على 4 متهمين قاموا بنشر سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مختلفة، مرفقة صورا من مكان القبض عليهم في الرياض حيث يحتفظون ببضاعتهم المحظورة.

وفي واقعة أخرى، أعلنت ” المكافحة ” القبض على شخصين، بالتعاون مع الجمارك، لتسلمهما ١١١ ألفاً و٧٨٠ حبة من الحبوب المحظورة.

 


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