التعاون يبدء موسمه الرياضي بنتيجة مثالية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

افتتح التعاون موسمه الرياضي بنتيجة مثالية وحصد اول نقاط دوري جميل للمحترفين، بعدما تغلب على مضيفه الفتح بنتيجة قاسية قوامها اربع اهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد سيطرة سكرية اثمرت عن نقاط كاملة، في ظل تراجع كبير للفتح الذي لم يستغل عامل الارض والجمهور.

افتتح المصري مصطفى فتحي اهداف المباراة للسكري عند الدقيقة 19 محرزًا اول اهدافه الرسمية في اول لقاء رسمي، لينهي التعاون مهمة الشوط الاول متقدما بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عزز سيدريك اميسي النتيجة لمصلحة السكري بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وبعد دقيقتين فقط من انهار اصحاب الارض ضاعف عبدالمجيد السواط النتيجة لمصلحة التعاون بتسلجه الهدف الثالث وقبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق قلص الفتح النتيجة، الا ان السواط بصم على اول ثنائية في جميل واحرز الهدف الرابع للتعاون، لتنتهي المباراة بفوز التعاون برباعية مقابل هدف.