" صدي " تقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ - صحيفة صدى الالكترونية

” صدي ” تقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ
انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم أمس الشيخ عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وهو أحد أبناء الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ قاضي الرياض في عهد الملك عبدالعزبز – رحمهما الله – .
وستؤدى الصلاة على الفقيد غدا بعد صلاة الجمعة في جامع الملك خالد ، والدفن في مقبرة الدرعية .
” صحيفة صدى ” التي آلمها النبأ ، تتقدم بأحر التعازي ، وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد عصام وهشام وحسام وعبدالعزيز .
ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيد الواقع في مدينة الرياض ، حي النخيل مقابل بوابة الطواريء لمستشفى دله . وعلى الفاكس رقم ٠١١٢٠٥١٣٩٧ .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ، واسكنه فسيح جناته ، والهم ذويه الصبر والسلوان .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 28 دقيقة
رحمه الله رحمة واسعه