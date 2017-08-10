" صدي " تقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم أمس الشيخ عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وهو أحد أبناء الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ قاضي الرياض في عهد الملك عبدالعزبز – رحمهما الله – .

وستؤدى الصلاة على الفقيد غدا بعد صلاة الجمعة في جامع الملك خالد ، والدفن في مقبرة الدرعية .

” صحيفة صدى ” التي آلمها النبأ ، تتقدم بأحر التعازي ، وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد عصام وهشام وحسام وعبدالعزيز .

ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيد الواقع في مدينة الرياض ، حي النخيل مقابل بوابة الطواريء لمستشفى دله . وعلى الفاكس رقم ٠١١٢٠٥١٣٩٧ .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ، واسكنه فسيح جناته ، والهم ذويه الصبر والسلوان .