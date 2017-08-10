بالصور.. تحويلات جديدة على طريق الملك عبدالعزيز بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بدء المرحلة الثالثة من التحويلات المرورية على محور طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح المشروع أن المرحلة ستبدأ غدا الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور بالرياض، لعمل اللازم وتنفيذ الإجراءات النظامية وتأمين المنطقة.

وبحكم تواجد العديد من الجهات الحكومية، مثل وزارتي المالية والشؤون الإسلامية وهيئة الرقابة والتحقيق والبريد السعودي وغيرها، فقد وجّه المشروع بتحويلات محددة لكل تلك الجهات ليستخدم موظفوها ومراجعوها تلك التحويلات.

وفيما يلي التحويلات الخاصة لكل الجهات الحكومية المتواجدة هناك: