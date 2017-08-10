الصحة تطالب الحجاج أخد اللقاحات والتطعيمات اللازمة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالبت وزارة الصحة حجاج الداخل والخارج أخذ التطعيمات اللازمة، وبينت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اللقاحات والتطعيمات الواجب أخذها من قبل حجاج بيت الله من الداخل والخارج.

وأكدت وزارة الصحة على حجاج الداخل بضرورة اخذ التطعيمات ضد الحمى الشوكية للأطفال والبالغين والحوامل، قبل السفر إلى مكة بمدة لا تقل عن 10 أيام، بالإضافة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية أيضا قبل السفر إلى مكة المكرمة بمدة لا تقل عن الأسبوعين.

وطالبت ” الصحة ” الحجاج القادمين من الخارج بضرورة أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر إلى مكة المكرمة ودخول المملكة العربية السعودية.

وحددت وزارة الصحة ذلك في أربع تطعيمات إلزامية وواجب أخذها وهي التطعيم ضد الحمى الصفراء للحجاج الذين يقطنون الاماكن التي ينتشر فيها المرض وهو تطعيم إلزامي قبل السفر بـ10 ايام، خاصة وانها تعطي مناعة لمدة 10 سنوات بمشيئة الله واللقاح الثاني ضد شلل الاطفال والذي يختص بالحجاج الذين يسكنون المناطق التي ينتشر فيها المرض.

وأكدت ” الصحة ” على ضرورة اخذ اللقاح قبل السفر بـ4 أسابيع ،وثالث تلك اللقاحات التي شددت الصحة على حجاج الخارج أخذه قبل السفر لمكة المكرمة بقصد فريضة الحج التطعيم ضد الحمى الشوكية وذلك قبل 10 أيام من السفر التي تعطي مناعة ضد المرض لخمس سنوات، وأخر تلك التطعيمات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية والتي يجب أن تكون قبل السفر بأسبوعين.

