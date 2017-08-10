أنمار الحائلي يؤكد ثقته الكاملة بلاعبي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، ثقته الكاملة بقدرة الفريق الكروي الأول على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية مرجعا هذه الثقة لمعرفته بلاعبي الاتحاد وما يتحلون به من روح عالية تتطلع إلى التحدي وتجاوز الصعاب لتحقيق أهدافهم والتي يأتي على رأسها إسعاد جماهيرهم التي تعد الرقم الصعب والداعم الحقيقي لهذا الكيان الشامخ طيلة تاريخه العريق الذي شهد العديد من المواقف الصعبة التي نجح في تجاوزها والسير في درب الإنجازات والبطولات بتوفيق من الله عز وجل ثم بجهود رجاله الأوفياء.

وأضاف رئيس النادي، بأن مجلس الإدارة عندما استلم زمام الأمور في هذا الظرف الدقيق من تاريخ نادينا كان يعي تماما حجم التحديات التي يواجهها خصوصا على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بسبب ما فرض عليه من عقوبات ومتطلبات القضايا الأخرى التي مازلنا نتعامل معها ونسعى لحلها بما يحفظ حقوق النادي، وقرارنا بخوض التحدي لإسعاد جماهيره بعمل كافة ما في وسعنا ولما ذكرته من ثقة لا حدود لها في لاعبيه ووقوف جماهيره العظيمة معنا لتجاوز هذا الظرف لاستمرار إبحار سفينة نادينا نحو منصات الذهب والتتويج.