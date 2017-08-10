مميزات التحديث الجديد لـ " إنستجرام " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يتطلع تطبيق إنستجرام إلى جعل مقاطع الفيديو المباشرة أكثر تطورًا، وهذا عن طريق تحديث جديد يسمح للمستخدمين الذين يقومون بالبث بدعوة أحد أصدقائهم، إذ ستسمح الميزة التي تم الكشف عنها حديثًا للأشخاص الذين يستخدمون البث المباشر بإضافة شخص من خلال الضغط على رمز جديد سيضيفه تحديث قادم للتطبيق في الركن السفلي الأيسر من الشاشة وبعدها الضغط على زر ” إضافة ” .

ومن المقرر أن يعمل تحديث إنستجرام الجديد على تقسيم الشاشة إلى قسمين، المضيف سيكون على رأس الشاشة في حين أن الضيف سيظهر في الجزء السفلى، وبعد انتهاء البث، يمكن إما أن يتم حفظ الفيديو إلى قصص إنستجرام لمدة 24 ساعة أو التخلص منها بشكل كامل.

ويقترح إنستجرام أن هذه الميزة التي سيضيفها تحديث التطبيق القادم يمكن أن تستخدم لجعل المحادثة العادية أمر عام، وهو أمر سيكون مسليا بنسبة كبيرة بالنسبة للمستخدمين، وهذا وفقا لتقرير من موقع cnet الأمريكي.