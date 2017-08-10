مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية مدنية جنوبي الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

قتل 4 أشخاص في سقوط مروحية مدنية تابعة لشركة ” طاسيلي آيرلاينز ” في منطقة الدكاكنة في الضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وقال كريم بحار مدير الاتصال بشركة طاسيلي آيرلاينز، الخميس (10 أغسطس 2017)، إن ” مروحية من طراز (بل 206) تحطمت في حدود الساعة العاشرة، ما أسفر عن مقتل قائد الطائرة ومساعده ومصورين ” ، وفقًا لتلفزيون ” النهار ” .

وأضاف أن ” الطائرة كانت في مهمة تصوير جوي لخط السكك الحديدية لصالح شركة عمومية ” ، دون تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.

يُذكر أن مروحية ” بل 206 ” من صنع أمريكي، وهي النسخة المدنية لطائرة عسكرية ظهرت في 1960 وما زال إنتاجها مستمرًا بإضافة عدة تحديثات عليها، وتعتبر هذه المروحية من الطائرات الأكثر مبيعًا في العالم.