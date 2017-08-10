نائب الرئيس اليمني: الإنقلابيون مستمرون في ارتكاب الجرائم - صحيفة صدى الالكترونية

نائب الرئيس اليمني: الإنقلابيون مستمرون في ارتكاب الجرائم
قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن الإنقلابيين في بلاده مستمرون في عرقلة استئناف المسار السياسي وارتكاب الجرائم والانتهاكات المختلفة بحق الشعب اليمني.
وأشار خلال لقائه اليوم في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى قيام مليشيات الإنقلاب بارتكاب أعمال القتل والإختطاف ومصادرة للحريات وتجويع واستنزاف لمقدرات البلاد ونهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية دون أدنى اعتبار للمعاناة التي يتجرعها المواطن بشكل يومي.
وثمن المسؤول اليمني الجهود التي يبذلها ولد الشيخ في مساعدة الشعب اليمني للوصول إلى حل سلمي عادل يضمن حماية اليمنيين واستعادة حقوقهم وصون مقدراتهم.
وجدد حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث وتقديرها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في هذا اٌلإطار.
وأكد المبعوث الأممي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب اليمني وإلى جانب السلام العادل.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم عليك بالحوثيين