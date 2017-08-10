نائب الرئيس اليمني: الإنقلابيون مستمرون في ارتكاب الجرائم - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح، إن الإنقلابيين في بلاده مستمرون ‏في عرقلة ‏استئناف المسار السياسي وارتكاب الجرائم ‏والانتهاكات المختلفة بحق الشعب ‏اليمني.‏

وأشار خلال لقائه اليوم في الرياض ‏المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ‏ولد الشيخ إلى قيام ‏مليشيات الإنقلاب بارتكاب أعمال القتل والإختطاف ومصادرة ‏للحريات ‏وتجويع واستنزاف لمقدرات البلاد ونهب ‏للمساعدات الإغاثية والإنسانية دون أدنى اعتبار ‏للمعاناة ‏التي يتجرعها المواطن بشكل يومي.‏

وثمن المسؤول اليمني الجهود التي يبذلها ولد ‏الشيخ في مساعدة الشعب اليمني للوصول إلى حل ‏سلمي ‏عادل يضمن حماية اليمنيين واستعادة حقوقهم وصون ‏مقدراتهم.

وجدد حرص ‏الشرعية على تحقيق السلام ‏الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث وتقديرها للجهود ‏التي ‏تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في هذا ‏اٌلإطار.‏

وأكد المبعوث الأممي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المجتمع ‏الدولي يقف إلى ‏جانب الشعب اليمني وإلى جانب السلام العادل.‏