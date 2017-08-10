سفير الإمارات بلندن: قطر لن تصغي لصوت الحكمة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال السفير الإماراتي في بريطانيا سليمان المزروعي، ” إن قطر لن تصغى لصوت الحكمة والرشد، في الأزمة القائمة بينها وبين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ” .

وأوضح المزروعي، ” إذا استطاعت قطر أن تتفهم مطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) فأنا أعتقد أن الأزمة ستنتهي بأسرع ما يمكن؛ لكن لا يبدو أن قطر ستصغي لصوت الحكمة والرشد؛ لأنها مكابرة في الحقيقة وهذه المكابرة تنعكس سلبًا على العلاقات ” .

وأضاف المزروعي في المقابلة التي أعاد نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ” نعتقد أن دور قطر كان سلبيًا جدًا في هذا المجال؛ حيث لم تتعامل مع مطالب الدول الأربع بالطريقة التي كان من المفترض أن تتعامل معها ” .

وتابع: ” نتيجة لذلك، ستستمر الأزمة فترة نتمنى ألا تكون طويلة، ترتبت عن التخبّط في ردود الفعل القطرية على المطالب والمبادئ التي طرحت من قبل الدول الأربع ” .