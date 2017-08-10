⁠⁠⁠⁠⁠القضاء الماليزى: سجن مواطن 12 ألف عام اغتصب ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

القضاء الماليزى: سجن مواطن 12 ألف عام اغتصب ابنته
وجه القضاء الماليزى تهما لرجل ثلاثينى بارتكاب 626 اعتداء جنسيا على ابنته ذات الخمسة عشر عاما، وهى تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 12 ألف سنة، حسبما أعلنت مصادر قضائية، اليوم الخميس.
وبحسب البيان الاتهامى، فإن هذا المتهم (36 عاما)، ارتكب 626 جرما فى حق ابنته تتصل بالاغتصاب وسفاح القربى، وأحيل إلى المحكمة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وقال إيمى سيازوامي، المحقق فى المحكمة الخاصة بالجرائم الجنسية فى بوترغاى العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا، إن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 ألف سنة بسبب تكرر حالات الاغتصاب، التى يعاقب القانون على كل منها بالسجن 20 عاما.
ورفضت المحكمة طلبا بإطلاق سراح المتهم بكفالة بعدما حذرت النيابة العامة من إمكانية فراره أو ترهيب الشهود.
واعتقل المتهم إثر شكوى قدمتها والدة الضحية، واتهمته بارتكات هذه الافعال المشينة عندما كانت ابنته مقيمة عنده بين يناير و يوليو.
ويعاقب القانون الماليزى على جرائم الاغتصاب بقسوة، ففى عام 2015 حكم على شرطى بالسجن 100 عاما لإقدامه عدة مرات على اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 13 عاما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31781 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 48 دقيقة
اعوذ بالله اعوذ بالله . بنتك يا حيوان .
اللهم إرحمنا برحمتك و ابعد الشر عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهأ منا .
اللهم آمــــــــــــــــــــين يارب العالين .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9108 ] نشر منذ 17 دقيقة
١٢ الف عام اجل 💔💔💔😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12141 ] نشر منذ 3 دقائق
القضاء الماليزى: سجن مواطن 12 ألف عام اغتصب ابنته .
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معقوله هذا القاضي صاحي والا اهبل
اطول مده سجن هي 25 سنه ثم المفروض يقام عليه الحد الشرعي بما انه متزوج