⁠⁠⁠⁠⁠القضاء الماليزى: سجن مواطن 12 ألف عام اغتصب ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

وجه القضاء الماليزى تهما لرجل ثلاثينى بارتكاب 626 اعتداء جنسيا على ابنته ذات الخمسة عشر عاما، وهى تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن 12 ألف سنة، حسبما أعلنت مصادر قضائية، اليوم الخميس.

وبحسب البيان الاتهامى، فإن هذا المتهم (36 عاما)، ارتكب 626 جرما فى حق ابنته تتصل بالاغتصاب وسفاح القربى، وأحيل إلى المحكمة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال إيمى سيازوامي، المحقق فى المحكمة الخاصة بالجرائم الجنسية فى بوترغاى العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا، إن المتهم يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 ألف سنة بسبب تكرر حالات الاغتصاب، التى يعاقب القانون على كل منها بالسجن 20 عاما.

ورفضت المحكمة طلبا بإطلاق سراح المتهم بكفالة بعدما حذرت النيابة العامة من إمكانية فراره أو ترهيب الشهود.

واعتقل المتهم إثر شكوى قدمتها والدة الضحية، واتهمته بارتكات هذه الافعال المشينة عندما كانت ابنته مقيمة عنده بين يناير و يوليو.

ويعاقب القانون الماليزى على جرائم الاغتصاب بقسوة، ففى عام 2015 حكم على شرطى بالسجن 100 عاما لإقدامه عدة مرات على اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 13 عاما.