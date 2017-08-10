 عاصمة السياحة العربية تستقبل أكثر من مليون زائر - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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عاصمة السياحة العربية تستقبل أكثر من مليون زائر




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