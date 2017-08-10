وكالة الأنباء الفرنسية تبرز تطهير العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قالت وكالة الأنباء الفرنسية ” AFP ” ، إن القوات السعودية استطاعت استعادة الهدوء والنظام في بلدة العوامية، لتنتهي عدة أشهر من عدم الاستقرار والاضطرابات في تلك المنطقة.

وأكدت الوكالة الفرنسية، أنه وفقًا لشهود عيان، فإن القوات السعودية أنهت أي مخاطر محتملة من جانب العناصر المحرضة في العوامية، مشيرة إلى أن الهدوء والاستقرار عاد بصورة طبيعية في البلدة.

وأبرزت ” AFP ” ، أدوار القوات الخاصة في التعامل مع العناصر الإرهابية في تلك المنطقة، خاصة وأنها كانت موضع اضطراب منذ عام 2011، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء من جانب قوات الأمن في المواجهات المسلحة مع العناصر التخريبية.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت أمس الأربعاء، انتهاء خطورة العناصر الإرهابية في العوامية، واستعادة قوات الأمن لكامل سيطرتها على حي المسورة ، وأعادت الأوضاع إلى سابق عهدها بشكل آمن.