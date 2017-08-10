أبناء وبنات التأهيل الشامل يشاركون في سحب جوائز مول قلب الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وفي بادرة إنسانية أدخلت السرور والفرح بقلوب الحاضرين من الرجال والنساء، شارك مركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف ببرنامج السحب وفاز ابنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بـ 5 أطقم ذهب سلمت لهم .

ومن ناحية أخرى، قال مدير مول قلب الطائف محمد الطويلي: ” إن جوائز اليوم تعد للمرة الرابعة لهذا العام، وهي مقدمة من قِبل إدارة الشركة للزوار والمتسوقين في موسم الصيف من كل عام هجري، وهناك سحوبات أخرى ستكون إن شاء الله في 25 ذي القعدة 1438هـ ” .

وفي التفاصيل، أُقيمت الاحتفالية بحضور المدير التنفيذي للشركة “ نعمان نهاري ” ، ومدير مول قلب الطائف “ محمد الطويلي ” ، وعمدة الحي خالد العدواني.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا وتفاعلاً مع فقراته والعروض والمسابقات المتنوعة للكبار والصغار، وتوزيع الهدايا للأطفال، كما تخللت إحدى الفقرات طرح أسئلة للحاضرين وتكريم كل فائز أو فائزة بقسائم شرائية أو منحه ليلة واحدة بفندق أوالف، ومن ثم تم السحب من قِبل الزوار على 10 كوبونات للحاضرين وتكريم لكل فائز أو فائزة منهم بـ ” طقم ذهب ” ، والسحب على 5 كوبونات للمتسوقين وتكريمهم بخمسة أطقم ذهب.

يُذكر أن شركة إدارة للتنمية والتطوير، قدمت الكثير من الجوائز القيمة في عددٍ من الأسواق التي تقع تحت إدارتها، وتعد بتقديم المزيد خلال السنوات المقبلة.