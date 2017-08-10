⁠⁠⁠⁠⁠الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ينهي استعداداته لقمة الهلال والفيحاء - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الفعاليات والأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية، أنهت الهيئة بمنطقة الرياض خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية في افتتاح بطولة دوري جميل، والذي سيجمع بين ناديي ” الهلال و الفيحاء ” .

وتتمثل الخطة بالتالي: عدد ٤ فرق ما بين طبيب ومسعف، وستشهد المباراة مشاركة ادارة التطوع بعدد تجاوز ٢٥ متطوع.

وتأتي آلية التشغيل كالتالي:

1- تشغيل ٤ نقاط تجمع، وتحتوي كل نقطة على فرقة إسعافيه متكاملة.

2- فرقة متقدمة داخل العيادة الطبية.

3- رفع درجة الاستعداد والجاهزية قبل و بعد نهاية المباراة على المراكز المجاوره للملعب.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض.