15 صافرة إنذار لتحذير سكان غوام من هجوم صاروخي كوري - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد في جزيرة غوام تحسبًا لتعرضها لهجوم صاروخي محتمل من كوريا الشمالية، حيث قالت المتحدثة باسم الأمن الداخلي، إنه سيتم إبلاغ جميع سكان الجزيرة عن طريق 15 صافرة إنذار تحذير من جميع المخاطر إذا كانت كوريا الشمالية ستطلق صواريخ عليها.

وتستغرق الصواريخ الكورية ربع ساعة فقط حال إطلاقها باتجاه جزيرة غوام الخاضعة للسيادة الأميركية في المحيط الهادئ.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن الجيش الكوري يعتزم أن ينجز خطة في منتصف أغسطس الجاري لضرب المياه في ” غوام ” بأربعة صواريخ متوسطة المدى، وقالت: ” إن هذه الصواريخ ستطير على ثلاث محافظات يابانية لتصل إلى الهدف فى 17 دقيقة و45 ثانية ” .