⁠⁠⁠⁠دراسة: العمل يضر عقول الرجال أكثر من النساء - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن الرجال أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن العمل مقارنة بالنساء.

وخلصت الدراسة التي أجرتها منظمة ” مايند ” الخيرية البريطانية، وشملت 15 ألف موظف، إلى أن 1763 شخصًا عانوا من ضعف في الصحة العقلية.

وأرجع ثلث الرجال سبب ذلك إلى العمل، بينما قال 14% إن مصدر الأمر أسباب خارج العمل، وعلى العكس من ذلك، قالت النساء إن مشاكل العمل والمشاكل خارجه متساوية بالنسبة لهن من حيث درجة الإجهاد.

وأضافت الدراسة أن الرجال أقل طلبًا للمساعدة بسبب مشاكل الصحة العقلية ، ويقل لديهم الحديث عن تأثير عملهم على صحتهم، عكس النساء.

وتتعلق الفوارق الأساسية بعدم قدرة الرجال على الحصول على إجازة بسبب مشاكلهم الصحية العقلية مقارنة بالنساء وكذلك قدرة النساء على طلب المساعدة في نطاق العمل فيما يحجم الرجل عن طلب المساعدة.