تقرير: مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات وحشية تصل لجرائم حرب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية انتهاكات وحشية في مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

وأفاد تقرير صادر، اليوم الخميس، بعنوان ” اليمن: أرحب، وحشية انتقام الحوثي ” ، بأنه تم توثيق 3997 انتهاكا لحقوق الإنسان، في قبيلة أرحب بمحافظة صنعاء، من قبل الميليشيات الانقلابية، خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2016، والتي يرقى بعضها إلى مستوى ” جرائم حرب ” .

وأشار التقرير الذي أعدته منظمة رايتس رادار الحقوقية ” غير حكومية ” ، إلى أن الانتهاكات تنوعت بين أعمال قتل خارج القانون، وعمليات اعتقال واحتجازات تعسفية في سجون خاصة وسرية وجرائم تعذيب وإخفاء قسري، وعمليات تدمير المنازل ونهب الممتلكات واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.