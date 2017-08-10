بالفيديو.. هاكر روسي يطبع صورة بوتين على الدولار الأميركي - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قام هاكر روسي متهم في عدة قضايا قرصنة، بطباعة وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدولار الأميركي؛ وكذلك وجه الرئيس ترامب.

وقام الهاكر بصناعة قوالب معدنية من الدولار الأميركي بوجهي بوتين وترامب.

وفي مداخلة مع قناة ODN قال الهاكر الروسي: إن الصحافة الأميركية والعالمية تتهم بوتين بأنه تدخل في الانتخابات الأميركية وساهم في ناجح ترامب وتغلبه على هيلاري كلينتون، مضيفًا إن كنت تعترف أن ترامب هو صنيعة بوتين فلماذا لا يتم وضع اسمه على الدولار الأميركي.