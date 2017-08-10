⁠⁠⁠⁠⁠السفارة في جاكرتا تدشن حسابها على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مدير مكتب السفير ورئيس الشؤون الإعلامية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا فواز عبد الله العثيمين بأن السفارة فتحت منبرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع المواطنين من خلال موقع تويتر عبر الحساب @KSAembassyID .

وذكر العثيمين بأن تويتر من أهم وسائل التواصل مع المواطنين، وأن السفارة لا تألو جهدا وبتوجيه من السفير أسامة بن محمد الشعيبي بالتواصل مع المواطنين وتقديم المشورة والخدمة خلال وقت الدوام الرسمي وخارجه وتسخير كافة إمكانيات السفارة لخدمة المواطن السعودي.

وأضاف العثيمين، أن السفارة سوف تواكب التطور الإعلامي والحضور في وسائل التواصل الاجتماعي.