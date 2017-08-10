بالفيديو.. حصول فولكس فاجن أطلس على لقب IIHS Top Safety Pick - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قد تفاجأون بأن حفنة فقط من السيارات الألمانية حصلت على أعلي معايير مؤسسة التأمين على الطريق السريعة, ولكن الآن هناك نسخة واحدة جديدة حصلت علي أعلى المعايير وهذا الموديل الجديد هو فولكس فاجن أطلس الذي حصل علي لقب IIHS Top Safety Pick لينضم في ذلك إلى BMW X1 وأودي Q5 و Q7 ومرسيدس GLE في قائمة هذا العام.

وهذا يترك الكثير من السيارات الألمانية متعددة الاستخدامات بدون لقب IIHS Top Safety Pick مثل مرسيس GLA وGLC وGLS بجانب BMW X3 وX4 وX5 وX6 بالاضافة الي أودي Q3 وفولكس فاجن تيجوان وطوارق بجانب موديلات بورشة متعددة الاستخدامات.

وقالت المؤسسة أن المعايير تنطبق علي الموديلات التي تأتي بنظام منع التصادم الأمامي الاختياري بصورة محددة ولكن موديل اطلس رغم حصوله علي هذا اللقب لم يحصل علي اللقب الاعلى IIHS Top Safety Pick Plus بسبب المصابيح الأمامية التي لم تحقق نتائج طيبة.

والسيارات الوحيدة في فئتها من بين السيارات متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم التي حصلت علي لقب TSP+ هي هوندا بايلوت وهيونداي سانتافي ومازدا CX-9 وتويوتا هايلاندر أما GMC أكاديا وهيونداي سانتافي سبورت وكيا سورينتو ونيسان موارنو وباثفيندر انضموا الي أطلس في الحصول على معدلات TSP العادية.