رغم الأزمة المتصاعدة..ثلثا الأمريكيين لا يعرفون أين تقع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

جاء استطلاع أجري في الولايات المتحدة التي تشهد حالياً أزمة متصاعدة مع بيونغ يانغ أن ثلثي الشعب الأمريكي لا يعرفون أين تقع كوريا الشمالية ولا يستطيعون تحديد مكانها على الخارطة.

وجاءمسح أجرته شركة ” مورننج كونسالت ” أن 36% فقط من الأمريكيين تمكنوا من تحديد موقع كوريا الشمالية على الخارطة، بينما لم يتمكن 64% من المواطنين في الولايات المتحدة، أي نحو الثلثين من معرفة أين تقع كوريا الشمالية التي تهددهم بالقصف، وتتبادل الاتهامات والتهديدات والتصريحات النارية مع رئيسهم دونالد ترامب.